United perde em Old Trafford para o Galatasaray na Champions

O Manchester United foi surpreendido pelo Galatasaray ao ser derrotado por 3 a 2 nesta terça-feira (3), em Old Trafford, na segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Depois de perderem na estreia para o Bayern de Munique (4 a 3), os 'Red Devils' estiveram à frente do placar em duas ocasiões, com dois gols do jovem dinamarquês Rasmus Hojlund (17' e 67'), mas no final viveram um jogo para esquecer: Wilfried Zaha (23'), Kerem Akturkoglu (71') e Mauro Icardi (81') marcaram para o time turco.

Pouco antes do gol de Icardi, o volante brasileiro Casemiro cometeu um pênalti (que o atacante argentino desperdiçou) e foi expulso.