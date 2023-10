Sinner vence Alcaraz e vai à final do ATP 500 de Pequim contra Medvedev

O tenista italiano Jannik Sinner venceu o espanhol Carlos Alcaraz nesta terça-feira (3) e se classificou para a final do ATP 500 de Pequim, na qual irá enfrentar o russo Daniil Medvedev.

Sinner, número 4 do mundo, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/4) e 6-1, em uma hora e 55 minutos.

Depois de uma primeira parcial muito equilibrada, com o italiano levando a melhor no tie break, Alcaraz acabou cometendo muitos erros e teve0 seu serviço quebrado três vezes no segundo set.