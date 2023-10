Real Sociedad vence RB Salzburg (2-0) na Champions

Um pênalti assinalado pelo árbitro de campo a favor do time austríaco no início da segunda etapa poderia alimentar as chances de uma virada, mas a marcação foi revogada após revisão no VAR.

Com esta vitória, a Real Sociedad assume provisoriamente a liderança da chave com 4 pontos, à espera do resultado do jogo entre Inter de Milão e Benfica, que entram em campo ainda nesta terça-feira.

