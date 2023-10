Real Madrid vence Napoli e lidera seu grupo na Champions

Com este resultado, o Real Madrid é o líder isolado do grupo com 6 pontos, enquanto o Napoli é o segundo com os mesmos 3 pontos do Braga, que venceu o Union Berlin por 3 a 2 nesta rodada.

"Foi um jogo completo, sério, muito bem jogado no primeiro tempo", analisou o técnico do time espanhol, Carlo Ancelotti

"Acho que um empate teria sido um resultado mais condizente com o jogo. Jogamos no mesmo nível do Real Madrid", lamentou, por sua vez, o treinador do Napoli, Rudi Garcia.

