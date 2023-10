No 100º jogo de Xavi, Barcelona visita Porto pela Champions

O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, fará nesta quarta-feira (4) seu 100º jogo à frente do clube catalão, contra o Porto, no Estádio do Dragão, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

A principal competição continental se tornou o grande objetivo do Barça depois de dois anos consecutivos caindo na fase de grupos.

O time 'blaugrana' começou bem esta temporada, com uma goleada por 5 a 0 sobre o Royal Amtwerp, resultado que o colocou na liderança do Grupo H, empatado em pontos com o próprio Porto.