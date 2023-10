Neymar marca 1º gol pelo Al-Hilal

Com esta vitória, o Al-Hilal, quatro vezes campeão da Champions da Ásia e finalista no ano passado, assume a liderança do Grupo D.

O Al-Hilal jogou no Irã um dia depois da suspensão entre da partida entre o também saudita Al-Ittihad e o Sepahan, após a polêmica pela presença no campo de jogo do time iraniano de uma estátua do general Qasem Soleimani, morto em um ataque aéreo dos Estados Unidos em janeiro de 2020.

