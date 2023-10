Fortaleza vence Corinthians (2-0) e vai à final da Sul-Americana

O roteiro do jogo teve algumas semelhanças com o duelo de sete dias atrás em São Paulo, apesar de o Corinthians vir com novo treinador, Mano Menezes, em quem o clube deposita as esperanças para salvar uma temporada turbulenta.

O 'Timão' apostou novamente em dar a bola ao adversário, mas desta vez fixou suas linhas mais à frente e tentou atacar o Fortaleza com jogadas armadas em poucos passes.

Com esta estratégia, os paulistas por pouco não surpreenderam os cearenses, fiéis ao estilo ofensivo do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Em saída rápida desde o campo de defesa, Fábio Santos deu início à jogada que em três passes deixou Yuri Alberto na cara do gol, mas o atacante chutou em cima do goleiro João Ricardo (20').

O susto acordou o Fortaleza, acostumado a propor jogo e manter a posse de bola. Yago Pikachu, que substituiu o lesionado Marinho na partida, obrigou o goleiro Cássio a fazer duas grandes defesas (37' e 45'+1) e levar o Corinthians vivo para o intervalo.