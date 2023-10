Capitão do Real Madrid, Nacho Fernández recebe gancho de 3 jogos de suspensão

O capitão do Real Madrid, o zagueiro Nacho Fernández, foi punido com três jogos de suspensão por uma entrada dura no jogador Portu, do Girona, no sábado, pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol.

A suspensão se deu por "jogo perigoso que causou danos que prejudicam as faculdades do ofendido", explicou nesta terça-feira (3) o Comitê de Competição, órgão disciplinar da Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Nacho foi expulso nos acréscimos (90'+4) da vitória do Real Madrid sobre o Girona por 3 a 0, após uma falta dura sobre Portu, que saiu do campo de maca.