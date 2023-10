Alcaraz confirma participação no Rio Open de 2024

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, confirmou nesta terça-feira (3) sua presença no Rio Open de 2024, principal torneio de tênis da América do Sul.

"Queria anunciar a vocês que em 2024 vou voltar a jogar no Rio Open. É um torneio que me encanta por tudo o que consegui, adoro jogar diante do público brasileiro", disse Alcaraz em um vídeo divulgado pela organização do torneio.

O espanhol é o primeiro tenista confirmado para a 10ª edição do Rio Open, que já teve como campeões Rafael Nadal, David Ferrer, Pablo Cuevas, Dominic Thiem e Diego Schwartzman.