Mano Menezes estreia em alta tensão com o Corinthians na Sul-Americana

Além de as duas equipes poderem se classificar para sua primeira final de Sul-Americana, o duelo na Arena Castelão, às 21h30, em Fortaleza, é carregado de simbolismos.

- Salvar o ano -

Aos 61 anos, Mano deveria ter estreado no sábado no clássico contra o São Paulo, pelo Brasileirão, porém o técnico estava suspenso no Brasileirão por uma punição tomada quando ele ainda estava no Internacional.

Seu auxiliar, Sidnei Lobo, comandou a equipe na derrota por 2 a 1 no estádio do Morumbi, onde o 'Timão' jogou com a maioria dos reservas, focando no duelo desta terça.

A derrota os deixou na 13ª colocação, com 30 pontos em 25 jogos, apenas quatro acima da zona do rebaixamento faltando 13 rodadas para o fim do Brasileirão.

A classificação no campeonato nacional evidencia o mau momento da equipe, que possui problemas financeiros há anos e não vence um grande título desde 2017, quando conquistou seu sétimo Campeonato Brasileiro.