Chelsea faz as pazes com a vitória com triunfo sobre o Fulham

O Chelsea voltou a vencer na Premier League nesta segunda-feira (2), fora de casa contra o Fulham por 2 a 0, mais de um mês depois de ter conquistado três pontos pela última vez e graças a uma eficiência ofensiva recuperada após três jogos seguidos sem marcar.

Os 'Blues' agora ocupam a décima primeira posição do Campeonato Inglês com oito pontos, os mesmos do Nottingham Forest e de seu rival da sétima rodada, o Fulham, que se mostrou pouco perigoso jogando em casa no estádio de Craven Cottage.

O Chelsea venceu o derby do sudoeste de Londres com dois gols marcados em menos de dois minutos pelo ucraniano Mykhailo Mudryk (18') e pelo albanês Armando Broja (20').