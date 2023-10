Lanterna do Francês, Lyon perde para Reims e aprofunda crise

O Reims (2º) derrotou o Lyon por 2 a 0 neste domingo e aprofundou a crise do histórico clube francês, que fecha a 7ª rodada da Ligue 1 com apenas dois pontos e na lanterna.

Os gols do jogo foram marcados pelo meio-campista Marshall Munetsi (45'+1) e pelo zagueiro Yunis Abdelhamid (71').

Ultrapassado na tabela no sábado pelo Clermont, que empatou em 0 a 0 com o Paris Saint-Germain, o Lyon foi derrotado em cinco dos seus sete jogos no campeonato, nos quais marcou apenas três gols.