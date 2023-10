Darmstadt vence Werder Bremen e consegue 1ª vitória em seu retorno à Bundesliga

O Bayern de Munique, que era o líder antes do início da rodada, caiu para a terceira posição com o empate em 2 a 2 em sua visita ao RB Leipzig (5º).

Dadas as circunstâncias do jogo, o time bávaro pode inclusive se sentir satisfeito, já que saiu perdendo por 2 a 0 e conseguiu evitar a derrota com uma reação no segundo tempo, ao marcar com Harry Kane (57' de pênalti) e Leroy Sané (70').

-- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira: