Real Madrid vence Girona e recupera liderança do Campeonato Espanhol

Após um início de jogo complicado, no qual o Girona assustou com um chute na trave do ucraniano Viktor Tshyhankov aos 4 minutos, o Real Madrid construiu rapidamente a vitória.

Aos 17, Joselu recebeu na segunda trave de Jude Belloingham e abriu o placar para os madrilenhos, antes de Aurelien Tchouameni fazer o segundo de cabeça (21'), em cobrança de escanteio de Toni Kroos.

No segundo tempo, Joselu tentou pela primeira vez, o goleiro defendeu parcialmente, e o próprio atacante espanhol pegou o rebote e passou para Bellingham fechar a conta (71').

Nos acréscimos, o Real Madrid ainda teve o zagueiro Nacho Fernández expulso por uma entrada forte sobre o meia Portu (90'+4).

Mais cedo, Rayo Vallecano e Mallorca empataram em 2 a 2, enquanto Getafe e Villarreal ficaram no 0 a 0.