City perde para Wolverhampton e sofre 1ª derrota no Campeonato Inglês

Mas as esperanças de virada duraram apenas nove minutos, até quando o sul-coreano Hee-Chan Hwang fez o segundo gol do Wolverhampton (66').

"Eles mereceram. Nós tivemos chances, mas eles jogaram muito bem. Estávamos bem organizados, mas quando o adversário é mais rápido, temos que aceitar", analisou o técnico do City, Josep Guardiola.

O Manchester City fica agora com 18 pontos e está com a liderança da Premier League ameaçada pelo Liverpool (3º), que pode se colocar um ponto à frente em caso de vitória sobre o Tottenham (6º), no último jogo deste sábado.

Por enquanto, o Arsenal, que goleou o Bournemouth por 4 a 0, subiu provisoriamente para a segunda posição e agora está um ponto atrás do City, oito dias antes do grande duelo entre as equipes, que brigaram pelo título na temporada passada.

Contra o Bournemouth, os 'Gunners' não tiveram dificuldades para vencer e construíram a goleada com Bukayo Saka (17'), Martin Odegaard (44' de pênalti), Kai Havertz (53' de pênalti) e Ben White (90'+3).