Lens vence Strasbourg e segue em ascensão no Campeonato Francês

Depois de um péssimo início de campanha, o Lens confirmou sua recuperação emendando sua segunda vitória consecutiva, ao bater fora de casa o Strasbourg por 1 a 0 nesta sexta-feira (29), na abertura da 7ª rodada do Campeonato Francês.

O único gol do jogo foi marcado aos 16 minutos, pelo atacante Elye Wahi, que balançou as redes pela primeira vez com a camisa de seu novo clube.

Com este resultado, o Lens soma agora 7 pontos e sai da zona de rebaixamento, subindo provisoriamente para a 13ª posição.