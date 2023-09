Dortmund vence Hoffenheim pula para liderança do Campeonato Alemão

Niclas Füllkrug, titular pela primeira vez no ataque do Dortmund, abriu o placar no minuto 18, antes de Mats Hummels cometer pênalti e Andrej Kramaric converter para empatar para o Hoffenheim (25').

Pouco antes do intervalo, após boa jogada de Donyell Malen pela direita, Marco Reus colocou o Dortmund novamente em vantagem comm uma bela finalização de voleio (45'+3).

No segundo tempo, o Hoffenheim foi em busca do empate e teve duas grandes chances de marcar.

Uma cabeçada de Grischa Prömel foi salva em cima da linha pelo goleiro Gregor Kobel (49'), que também brilhou fazendo grande defesa em cobrança de falta de Robert Skov.

Em um contra-ataque, já nos acréscimos, o norueguês Julian Ryerson marcou o terceiro para sacramentar a vitória do Dortmund (90'+5).

"É uma vitória importante para nós", admitiu técnico Edin Terzic, "mas há espaço para melhorar".