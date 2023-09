Com gol contra de Sergio Ramos, Barça vence Sevilla e dorme líder do Espanhol

O Barcelona agora é o líder do campeonato com 20 pontos, um à frente do Girona e a dois do Real Madrid, times que se enfrentam neste sábado e podem tirar os 'blaugrana' do topo da tabela.

O Barcelona tomou a iniciativa e criou as principais oportunidades de gol, comandado pelos portugueses João Cancelo e João Félix e explorando a velocidade de Raphinha, que teve que ser substituído por lesão.

O atacante brasileiro sentiu dores na parte posterior da coxa direita e caiu no gramado. Sem poder continuar, deu lugar ao jovem Fermín López (37').

A ausência de Raphinha pode ser um duro golpe para o Barça no jogo da próxima quarta-feira, contra o Porto, pela Liga dos Campeões.

Mesmo sem o brasileiro, os 'blaugrana' pressionaram em outra boa atuação de João Félix, que infernizou a defesa do Sevilla com sua movimentação por todos os setores de ataque.

Apesar do domínio, a bola insistia em não entrar, como na finalização à queima-roupa de Robert Lewandowski (56') que foi bloqueada pelo volante Joan Jordán.