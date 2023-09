Após tropeço inesperado, Inter de Milão busca reação no Italiano

Depois de perder em casa para o Sassuolo (2 a 1) no meio da semana, a líder Inter de Milão precisa reagir, no sábado (30), em sua visita à Salernitana (17ª), em um dos jogos de destaque da 7ª rodada do Campeonato Italiano.

Nas cinco primeiras rodadas, a Inter conseguiu cinco vitórias, incluindo a goleada por 5 a 1 no clássico contra o Milan. Por isso, o tropeço diante do Sassuolo foi tão inesperado quando doloroso.

A Salernitana, que tem apenas três pontos e ainda não venceu no campeonato, parece um adversário propício para curar essas feridas e evitar uma sequência negativa.