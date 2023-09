Sem Messi, Inter Miami perde final da US Open Cup para Houston Dynamo

As condições físicas de Messi têm sido cercadas de mistério nas últimas duas semanas. O técnico do time de Miami, Gerardo Martino, atribuiu os problemas do craque argentino a uma fadiga muscular.

O Inter, invicto nos 12 jogos que Messi esteve em campo, espera agora recuperar o camisa 10 para tentar avançar aos playoffs da MLS.

Para isso, a equipe precisa de uma arrancada nos últimos cinco jogos da temporada regular, o primeiro deles já no próximo sábado, contra o New York City FC.

gbv/cl/cb

© Agence France-Presse