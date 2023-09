Palmeiras empata sem gols com Boca na ida da semifinal da Libertadores

- Cavani quase marca -

O Boca tentou fazer pesar o fator casa com um início a todo vapor, indo ao ataque com vários jogadores e contando com a habilidade do jovem Valentín Barco para tentar furar o bloqueio do Palmeiras, acostumado a grandes duelos como visitante.

Os dois times tiveram chances de marcar, primeiro o Palmeiras com um chute de esquerda de Artur que foi desviado, depois o Boca com um cruzamento de Barco que Cavani se antecipou na primeira trave, mas cabeceou para fora.

Os argentinos aceleraram o ritmo, mas como era de se esperar, tiveram dificuldades para encontrar espaços na sólida defesa palmeirense.