Gattuso estreia pelo Olympique em visita ao Monaco no Francês; PSG enfrenta lanterna

Sob as ordens de seu novo treinador, o italiano Gennaro Gattuso, o Olympique de Marselha (8º) tentará sair da crise em visita ao Monaco (4º), no sábado (30), mesmo dia em que o Paris Saint-Germain (3º) terá a chance de mostrar seu potencial ofensivo contra o lanterna Clermont, na 7ª rodada do Campeonato Francês.

Os últimos dez dias foram conturbados no Olympique, com a saída do treinador espanhol Marcelino e o empate na Liga Europa com o Ajax na semana passada, mas principalmente pela goleada sofrida para o PSG por 4 a 0, no último domingo.

"Vi o jogo contra o Paris, mas é uma equipe contra a qual não se pode jogar. Eles começaram a entender os mecanismos que seu treinador [Luis Enrique] quer e agora não dá para jogar contra eles", disse Gattuso sobre a superioridade do PSG.