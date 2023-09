O Flamengo anunciou nesta quinta-feira (28) a demissão do técnico argentino Jorge Sampaoli, que não resistiu à sequência de resultados negativos e à derrota da equipe na final da Copa do Brasil, no último domingo.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Jorge Sampaoli e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro", escreveu o clube na rede social X.

