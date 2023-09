Diniz convoca Guilherme Arana após lesão de Caio Henrique

Guilherme Arana, de 26 anos, estava na pré-lista do técnico Tite de convocados para a Copa do Mundo, mas dois meses antes do início do torneio sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, que o deixou longe dos gramados durante vários meses.

Por sua vez, Caio Henrique foi convocado para as duas primeiras rodadas das Eliminatórias, em que o Brasil conseguiu vitórias sobre Bolívia (5 a 1) e Peru (1 a 0).

O titular de Diniz nos dois duelos foi Renan Lodi, do Olympique de Marselha, mas Caio Henrique o substituiu no segundo tempo contra os bolivianos.

Líder da Eliminatórias, o Brasil enfrenta a Venezuela no dia 12 de outubro, em Cuiabá, e no dia 17 vai a Montevidéu encarar o Uruguai.

raa/app/cb

© Agence France-Presse