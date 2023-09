Atlético de Madrid sofre, mas vence Osasuna fora de casa no Espanhol

"No primeiro tempo fomos melhores, controlamos melhor o jogo. No segundo, acho que o cansaço nos fez perder forças para poder sair, para poder jogar", explicou após o jogo o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone.

Mais cedo, o Celta de Vigo não passou de um empate em casa com o Alavés em 1 a 1.

O time do técnico Rafa Benítez saiu na frente com um gol contra de Rafa Marín (35'), mas os visitantes empataram com Samuel Omorodion (73').

O ponto conquistado tirou o Celta da zona de rebaixamento, mas a equipe continua em situação delicada na tabela.

No outro jogo do dia, o Granada também empatou em 1 a 1 com o Betis, que abriu o placar com o senegalês Assane Diao (51'), mas Lucas Boyé (67') deixou tudo igual.