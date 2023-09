Real Madrid reage e vence Las Palmas; Girona é o novo líder do Espanhol

Apesar de não ter balançado as redes, o atacante brasileiro foi elogiado pelo técnico Carlo Ancelotti.

"Entrou com muita vontade, com muito entusiasmo. Queria marcar, ajudar a equipe", disse Ancelotti. "Depois de mais de um mês parado, falta algo, mas está totalmente recuperado", acrescentou.

O gol de Díaz deu tranquilidade no fim do primeiro tempo ao Real Madrid, que apesar do amplo domínio não conseguia atravessar a defesa bem postada do Las Palmas, que também contou com a grande atuação do goleiro Álvaro Valles.

A vitória é um alívio para os merengues, que no próximo fim de semana visitam justamente o Girona, surpresa da temporada, que bateu o Villarreal e se colocou na liderança.

O 'Submarino Amarelo' saiu na frente com um gol de Dani Parejo de pênalti (48'), mas o ucraniano Artem Dovbyk igualou o marcador completando de 'peixinho' um cruzamento do brasileiro Savinho (56').

A virada do Girona veio pouco depois com mais um gol de cabeça, dessa vez do zagueiro Eric García (61').