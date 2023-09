Manchester City é eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Newcastle

Atual campeão da Inglaterra e da Europa, o Manchester City foi eliminado da Copa da Liga Inglesa na primeira rodada do torneio, ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Newcastle nesta quarta-feira (27).

O City, que tem 100% de aproveitamento na Premier League, foi a Saint James' Park com time alternativo e acabou deixando escapar a segunda competição nesta temporada, depois de perder a Supercopa da Inglaterra para o Arsenal no início de agosto.

A eliminação dos 'Citizens' não é uma surpresa pela qualidade do Newcastle e pelas palavras do técnico Josep Guardiola, que disse não querer "desperdiçar nem 1% de energia" com a Copa da Liga, considerada a menor competição no cenário nacional.