Gennaro Gattuso é o novo técnico do Olympique de Marselha

Depois dessa reunião, o presidente do Olympique, o espanhol Pablo Longoria, e seus três colaboradores mais próximos tinham decidido dar um passo atrás. Na última sexta-feira, Longoria anunciou que continuaria à frente do clube.

Dois dias antes, na quarta, o técnico Marcelino pediu demissão e foi substituído de maneira interina por Jacques Abardonado em dois jogos, o empate em 3 a 3 com o Ajax, na Liga Europa, e a derrota por 4 a 0 no clássico com o Paris Saint-Germain.

Gattuso estava livre no mercado desde janeiro, quando deixou o Valencia, da Espanha. Antes, ele teve passagens por Sion, Palermo, OFI Crete e Pisa, mas os principais clubes de sua carreira foram Milan e Napoli, com quem foi campeão da Copa da Itália em 2020.

Como jogador, Gattuso foi campeão do mundo pela Itália em 2006 e conquistou duas Ligas dos Campeões e dois títulos do Campeonato Italiano pelo Milan, clube que defendeu por 13 temporadas, entre 1999 e 2012.

Seu primeiro jogo à frente do Olympique de Marselha será fora de casa, contra o Monaco, pela sétima rodada do Campeonato Francês, no próximo sábado. O novo treinador será oficialmente apresentado em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

stt/cpb/dr/cb