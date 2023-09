Fluminense e Inter empatam (2-2) na ida da semifinal da Libertadores

O atacante argentino Germán Cano evitou que o Internacional saísse com uma vitória do Rio de Janeiro sobre o Fluminense ao marcar dois gols no empate em 2 a 2 entre as equipes brasileiras nesta quarta-feira (27), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.

Cano, de 35 anos, se consolidou como artilheiro da Libertadores com 11 gols, ao abrir o placar aos dez minutos de jogo e marcar o de empate do Tricolor no segundo tempo (78'), diante de 67.515 torcedores presentes no Maracanã para ver um jogo de superação do time carioca, que ficou com dez em campo desde o final da primeira etapa.

"Foi um jogo muito disputado. Com um homem a menos durante 50 minutos, era difícil [vencer]", disse o argentino após a partida.