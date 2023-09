Boca e Palmeiras fazem semifinal de peso na Libertadores

"Vai ser um duelo de gigantes, um jogo muito difícil, não tenho dúvida disso. O jogo de ida vai ser chave. Estamos muito focados, trabalhando muito para conseguir um resultado positivo em Buenos Aires. Então vamos tentar vencer diante dos nossos torcedores [no jogo de volta, no Allianz Parque]", disse o capitão do Palmeiras, o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, em uma entrevista ao site oficial da Fifa.

"Primeiro pensamos na quinta-feira, que temos que abrir uma vantagem. Precisamos ganhar em casa, depois, fora, é outro jogo e no meio tem o clássico [contra o River Plate, pelo Campeonato Argentino]. O Palmeiras joga bem, tem outra energia. Precisamos jogar de outra maneira, com outra postura, e os jogadores sabem disso", disse o técnico do Boca, Jorge Almirón.

Apesar das críticas, os 'Xeneizes' parecem sempre encarnar o espírito da Libertadores, onde se sentem capazes de surpreender, inclusive em uma campanha repleta de altos e baixos, enquanto esperam que o atacante uruguaio Edinson Cavani, que marcou apenas um gol em oito jogos pela equipe, consiga desencantar.

Por outro lado, o Palmeiras se acostumou a chegar às fases decisivas, mostrando-se firme na defesa e somando nove jogos sem perder no torneio, o que dá confiança aos comandados do técnico português Abel Ferreira.

O primeiro jogo será nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), em La Bombonera, com arbitragem do colombiano Wilmar Roldán e o chileno Juan Lara no comando da cabine do VAR, enquanto a volta será no dia 5 de outubro, em São Paulo.