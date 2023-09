United vence Crystal Palace (3-0) e retorna em grande estilo à Copa da Liga

O Manchester United iniciou a defesa do título da Copa da Liga Inglesa derrotando o Crytal Palace por 3 a 0 nesta terça-feira (26), em um dos melhores jogos da equipe nesta temporada.

Com problemas extracampo e um início irregular no Campeonato Inglês, a boa vitória do United sobre o Palace dá esperança ao lado vermelho de Manchester.

Jogando em Old Trafford, os 'Red Devils' demarcaram território com gols do argentino Alejandro Garnacho (21'), do brasileiro Casemiro (27) e do francês Anthony Martial (55').