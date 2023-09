Flamengo, o milionário de bolsos vazios

Na única competição em que segue com vida, o Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o sétimo colocado, com 11 pontos atrás do líder Botafogo.

Com 14 rodadas a serem disputadas, o time está inclusive fora da zona de classificação para a Libertadores de 2024, uma obrigação para os grandes clubes brasileiros.

"O mínimo que a gente tem que fazer é buscar essa vaga na Libertadores", disse o lateral-esquerdo Ayrton Lucas.

Se os prognósticos se confirmarem, o Flamengo vai terminar o ano sem títulos pela primeira vez desde 2018, um ano antes de o técnico português Jorge Jesus assumir a equipe.

Depois da chegada de Jesus, o clube iniciou uma era de domínio no futebol sul-americano. Nas últimas cinco temporadas, foram dois títulos da Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa do Brasil.

Mas após a saída do português, em julho de 2020, o clube sofre com a instabilidade em seu comando técnico.