Fifa vai transferir mais de 100 postos de trabalho de Zurique a Miami

Uma fonte a par da mudança disse à AFP que o departamento jurídico, assim como o de riscos e assessoria, serão levados a Miami, juntamente com os órgãos judiciais da Fifa.

Além da próxima Copa do Mundo, a fonte afirma que a cidade do estado da Flórida é considerada um ponto estratégico por sua proximidade com 41 federações-membro da região da Concacaf (América do Norte, Central e Caribe) e suas vantajosas conexões com a América do Sul.

Os funcionários da Fifa foram informados da mudança em um e-mail enviado nesta terça-feira.

Um porta-voz da entidade confirmou a transferência para Miami, sem especificar o número de cargos transferidos.

"A Fifa é um órgão mundial e alguns departamentos foram informados sobre uma mudança prevista para um novo escritório permanente em Miami", disse o porta-voz à AFP.

"Isto está alinhado com a visão global de uma organização que tem 211 federações-membro. Nossos novos escritórios em Miami e Singapura juntam-se ao nosso escritório em Paris e aos escritórios de desenvolvimento regional em todo o mundo. A sede da Fifa permanece em Zurique", ressaltou a fonte.