Corinthians e Fortaleza empatam (1-1) na ida da semifinal da Sul-Americana

Comandado por Vanderlei Luxemburgo, o Corinthians não aproveitou o fator casa para abrir vantagem no confronto e agora terá que decidir a vaga na final no Castelão, em Fortaleza.

Quem se classificar vai enfrentar pelo título no dia 28 de outubro, em Maldonado (Uruguai), o vencedor do duelo entre LDU do Equador e Defensa y Justicia da Argentina, que disputam a outra semifinal.

- Fortaleza melhor no primeiro tempo -

O duelo brasileiro mostrou, desde o início, as ideias de jogo das duas equipes: o Corinthians cedendo a iniciativa, mas atento para aproveitar espaços; o Fortaleza pressionando a saída de bola e com DNA ofensivo.