Com Ganso e Arias de volta, Fluminense recebe Inter pelas semifinais da Libertadores

Com o meia Paulo Henrique Ganso e o atacante colombiano Jhon Arias recuperados de problemas físicos, o Fluminense recebe o Internacional nesta quarta-feira (27), no Maracanã, com a força máxima do ataque à disposição do técnico Fernando Diniz.

Ganso e Arias treinaram nos últimos dias e estão prontos para manterem vivo o sonho do primeiro título internacional do Tricolor carioca, um dos poucos grandes do Brasil que ainda não conquistou o principal torneio de clubes da América.

O camisa 10, de 33 anos, está de volta depois de quase um mês afastado com dores no joelho esquerdo. Ele não entra em campo desde a vitória por 3 a 1 sobre o Olimpia do Paraguai, no jogo de volta das quartas de final, disputado em Assunção no dia 31 de agosto.