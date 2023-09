Derrotas, violência e disputa pelo poder: Ajax atravessa uma das maiores crises de sua história

"O clube está em chamas", foi o título no site da associação de torcedores, descrevendo a interrupção do jogo no domingo contra o arquirrival Feyenoord como "um agravamento da crise" que abala o clube vencedor do campeonato neerlandês em 36 ocasiões.

Os 35 minutos restantes do jogo interrompido no domingo serão jogados com portões fechados na quarta-feira, anunciou a federação neerlandesa de futebol nesta segunda-feira.

É preciso voltar à temporada 1964/1965, quando o ícone do clube Johan Cruyff havia acabado de chegar à equipe juvenil do Ajax, para encontrar um começo de temporada pior. A equipe, que venceu apenas uma partida na Eredivisie (liga neerlandesa) até agora, está a dez pontos do líder, o PSV Eindhoven.

Para o jornal NRC, este jogo contra o Feyenoord "simbolizou a crise existencial em que o Ajax se encontra".

Na Liga Europa, os jogadores do treinador Maurice Steijn, nomeado em junho, empataram com o Olympique de Marselha (3-3), outro clube abalado por uma crise, e não será fácil se classificar em um grupo que também inclui o Brighton, atual terceiro colocado na Premier League inglesa.

Após o fiasco do domingo, o clube anunciou a saída "com efeito imediato" do diretor de futebol, Sven Mislintat.