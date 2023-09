Verstappen vence GP do Japão de F1; Red Bull conquista título de construtores

Largando na pole position diante de mais de 100 mil pessoas, Verstappen liderou de ponta a ponta uma corrida marcada por diversas colisões na largada.

Enquanto o holandês quase foi surpreendido no final por Piastri, segundo no grid, e Norris, terceiro, na parte de trás vários pilotos se envolveram em acidentes, incluindo Pérez, que foi obrigado a ir para os boxes e reparar seu carro após um toque na Mercedes de Lewis Hamilton.

As coisas então foram de mal a pior para o mexicano. Após mais um toque, dessa vez com a Haas do dinamarquês Kevin Magnussen, ele finalmente jogou a toalha no primeiro terço da corrida.

Excepcionalmente, porém, Pérez voltou à pista na 40ª volta (de um total 53) para cumprir uma penalidade de 5 segundos recebida por ter sido considerado culpado pela colisão com Magnussen, e então voltar para os boxes da Red Bull.

A decisão foi tomada com base no regulamento, que estipula que se uma punição não for cumprida, o piloto pode perder posições no grid na corrida seguinte.

A Fórmula 1 retorna no fim de semana de 6 a 8 de outubro para a disputa do Grande Prêmio do Catar, no Circuito Internacional de Losail, em Doha.