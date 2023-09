Liverpool vence West Ham e sobe para 2º no Inglês; Chelsea agrava crise

O Liverpool subiu para a segunda posição do Campeonato Inglês, ao vencer o West Ham por 3 a 1 neste domingo (24), em Anfield, pela sexta rodada, em que o Chelsea sofreu sua terceira derrota na temporada, ao cair em casa para o Aston Villa por 1 a 0.

Com sua vitória, os 'Reds' (16 pontos) são a única equipe que segue na cola do líder Manchester City (18 pontos), que no sábado derrotou o Nottingham Forest por 2 a 0 e manteve 100% de aproveitamento em seis jogos.

Arsenal (5º) e Tottenham (4º) tinham começado o dia empatados em pontos com o Liverpool, como os três perseguidores mais próximos do City, mas empataram em 2 a 2 no clássico do norte de Londres deste domingo e agora ficam a quatro pontos da liderança.