Inter vence lanterna Empoli e se mantém 100% no Italiano

A Inter de Milão emendou sua quinta vitória seguida em cinco rodadas no Campeonato Italiano neste domingo (24), ao bater o lanterna Empoli fora de casa por 1 a 0.

O time do técnico Simone Inzaghi, que na quarta-feira empatou como visitante com a Real Sociedad (1 a 1) pela Liga dos Campeões, não começou bem, mas aumentou a intensidade no segundo tempo contra um adversário que tinha demitido seu treinador no início da semana.

Federico Dimarco fez o gol do jogo e da vitória interista acertando belo chute de fora da área no ângulo esquerdo (51') do goleiro Etrit Berisha.