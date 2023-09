Clássico entre Ajax e Feyenoord é suspenso pelo lançamento de sinalizadores no campo

O futebol holandês enfrenta regularmente problemas de violência entre torcedores, especialmente dos clubes grandes.

Na temporada passada, o meio-campista do Ajax Davy Klaassen foi ferido na cabeça ao ter sido atingido por um isqueiro lançado por um torcedor do Feyenoord.

Em maio, torcedores do AZ Alkmaar com o rosto coberto tentaram invadir uma área do estádio reservada para amigos e familiares da comissão técnica do West Ham após a vitória da equipe inglesa nas semifinais da Liga Conferência.

