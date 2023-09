Vini Jr. voltará à Seleção para jogos contra Venezuela e Uruguai

Diniz convocou 23 jogadores para a terceira e quarta rodadas das Eliminatórias.

Neymar, que brilhou no jogo contra os bolivianos, lidera o ataque do Brasil, que manteve a mesma base de atletas que começaram a caminhada rumo ao Mundial de 2026.

Os destaques são as presenças do zagueiro Bremer (Juventus) e do meio-campista Gerson (Flamengo), assim como a ausência do atacante Gabriel Martinelli (Arsenal).

"Ele [Gerson] está sendo muito constante, é um jogador bem acima da média", disse Diniz sobre o meia do Flamengo, que vive momento turbulento na temporada.

O Brasil, líder das Eliminatórias com duas vitórias em dois jogos, recebe a Venezuela (5ª) em Cuiabá, no dia 12 de outubro, e visita o Uruguai (4º) cinco dias depois, em Montevidéu.

"Vamos respeitar todos da mesma forma. Vamos procurar fazer o nosso melhor e estudar ambos para a melhor estratégia", concluiu Diniz.