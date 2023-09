Ricciardo e Tsunoda serão os pilotos da AlphaTauri na próxima temporada da F1

A AlphaTauri anunciou neste sábado (23) que vai manter o australiano Daniel Ricciardo e o japonês Yuki Tsunoda como seus pilotos na próxima temporada da Fórmula 1, deixando o promissor neozelandês Liam Lawson como reserva.

Lawson, de 21 anos, disputou as três últimas corridas pela equipe no lugar de Ricciardo, que quebrou o punho no Grande Prêmio da Holanda, no final de agosto. O jovem também deve correr neste fim de semana, na etapa do Japão, no circuito de Suzuka.

Na semana passada, em Singapura, o piloto neozelandês eliminou o campeão do mundo Max Verstappen no Q2 do treino de classificação e, na corrida de domingo, terminou na nona colocação.