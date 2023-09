Presidente chinês, Xi Jinping, inaugura Jogos Asiáticos em Hangzhou

O presidente chinês, Xi Jinping, inaugurou neste sábado (23) os Jogos Asiáticos em Hangzhou, no leste do país, em uma grandiosa cerimônia, para a qual vários líderes foram convidados, entre eles seu homólogo sírio, Bashar al-Assad.

No estádio Grand Lotus, coração do evento com 80 mil lugares, o presidente chinês deu início à competição, da qual participam mais atletas do que nos Jogos Olímpicos.

Os Jogos, que seriam realizados em 2022, foram adiados por um ano, devido à rígida política anticovid em vigor na China. Mais de 12 mil atletas de cerca de 45 países e territórios da Ásia e do Oriente Médio participarão do evento, disputando em 40 modalides esportivas.