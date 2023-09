Kane brilha, e Bayern atropela Bochum por 7 a 0 no Campeonato Alemão

Sem piedade, o Bayern de Munique atropelou o Bochum com uma goleada por 7 a 0 neste sábado (23), pela quinta rodada do Campeonato Alemão, com três gols e duas assistências de Harry Kane.

Com o resultado, o Bayern, que tinha começado o dia como terceiro colocado, assume a liderança da tabela com 13 pontos. O Bayer Leverkusen, que no domingo enfrenta o Heidenheim, pode alcançar a pontuação do time bávaro em caso de vitória.

Na sexta-feira, o Stuttgart (12 pontos) tinha pulado para a ponta com a vitória por 3 a 1 sobre o Darmstadt, mas agora ocupa a segunda posição.