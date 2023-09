Brest vence Lyon e é o novo líder do Campeonato Francês

O Lyon é o 16º (antepenúltimo), com dois pontos em seis rodadas, e cairá para a lanterna se Clermont (17º) e Lens (18º) não perderem seus jogos no domingo.

"Sabemos onde estamos. É um momento difícil. A situação não vai mudar em uma, duas ou três semanas. Precisamos de tempo. Vai ser um caminho muito difícil", comentou Grosso depois da derrota.

No outro jogo deste sábado, o Nantes (6º) venceu o Lorient (14º) por 5 a 3.

No domingo, Olympique de Marselha (4º) e Paris Saint-Germain (5º) se enfrentam no Parque dos Príncipes, no grande Clássico do futebol francês, mas nenhum dos dois pode alcançar a liderança nesta rodada.

-- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Francês e classificação: