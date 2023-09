Ancelotti confirma Vini Jr. entre relacionados contra o Atlético de Madrid

O técnico do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, confirmou neste sábado (23) a presença do atacante brasileiro Vinícius Júnior entre os relacionados para o clássico contra o Atlético de Madrid, no domingo, no estádio Metropolitano.

"Ele treinou ontem com a equipe, está em boas condições. A lesão está esquecida, treinou muito bem e vai estar na relação", afirmou Ancelotti em entrevista coletiva prévia ao jogo da sexta rodada do Campeonato Espanhol.

"Amanhã vamos decidir o papel que ele terá na partida. Treinou ontem porque era risco zero, se amanhã pensarmos que há 1% de risco, não vamos arriscar", ressaltou o treinador.