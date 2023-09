Verstappen lidera segundo treino livre do GP de F1 do Japão

O holandês Max Verstappen (Red Bull) fez a volta mais rápida na segunda sessão de treino livre do Grande Prêmio de Fórmula 1 do Japão, esta sexta-feira no circuito Suzuka.

Depois registrar a volta mais rápida na primeira sessão (1:31.647), o bicampeão do mundo conseguiu melhorar o tempo (1:30.688) na segunda sessão.

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) foi o segundo mais rápido do dia, com 1:31.008.