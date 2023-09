Novo técnico da Alemanha, Nagelsmann quer 'inspirar a nação com um futebol atrativo'

- "Desafio enorme" -

"O objetivo de fazer uma boa Eurocopa em casa é muito empolgante para mim. É um desafio enorme que se apresenta. Estamos encarando com muito entusiasmo, uma alegria antecipada e cientes da responsabilidade. É um grande torneio em casa, há uma nação por trás e queremos inspirar a nação com um futebol atrativo. Este será um ponto muito importante no nosso caminho até a Eurocopa, vamos ter a exigência de jogar um futebol atrativo, que empolgue as pessoas não só com os resultados".

- "Conto de fadas 2.0" -