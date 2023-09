Nice vence Monaco e sobe para liderança do Campeonato Francês

A vitória no Principado é o segundo grande resultado do Nice, que na rodada passada bateu o Paris Saint-Germain por 3 a 2 no Parque dos Príncipes.

A sexta rodada continua neste fim de semana e termina no domingo com o PSG recebendo o Olympique de Marselha, no grande clássico do futebol francês.

O Olympique, em plena crise interna e após a demissão do técnico espanhol Marcelino, é o quarto colocado com 9 pontos e, em caso de vitória, pode alcançar o Nice.

Já o time parisiense é o quinto com 8 pontos e precisa vencer para não se distanciar dos líderes.

-- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação