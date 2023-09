Martin Odegaard renova com Arsenal por 5 temporadas

Esta onda de novos contratos reforça o projeto do clube, que brigou pelo título do Campeonato Inglês na temporada passada e está de volta à Liga dos Campeões.

"O que estamos fazendo agora como clube é especial e quero fazer parte disso. Estou muito animado com o que está por vir", comentou Odegaard, que inicialmente chegou aos "Gunners" cedido por empréstimo pelo Real Madrid em janeiro de 2021.

"É uma excelente notícia. Martin é um jogador jovem de grande qualidade, que nos permite estar em um nível muito elevado", disse o técnico do Arsenal, Mikel Arteta.

Odegaard marcou 15 gols e deu sete assistências na temporada passada na Premier League.

O Arsenal ocupa a quarta posição na tabela, antes do clássico de domingo contra o Tottenham, com ambas as equipes invictas até aqui.